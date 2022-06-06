Кузбасс оказался в лидерах России по укусам клещей

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Ситуация с клещами в Кемеровской области не улучшается, что следует из данных статистики. С начала теплого сезона членистоногие успели попробовать кровь 134 845 жителей региона.

По свежим данным Роспотребнадзора, на четвертую неделю мая за помощью в медицинские учреждения Кузбасса обратились 134 845 укушенных клещами граждан. При этом 37 488 из них – это дети.


В пресс-службе ведомства рассказали, что Кемеровская область попала в рейтинг регионов, где зафиксировано самое большое число обращений с членистоногими в больницы. К слову, кровопийцы часто нападают и на жителей Свердловской, Томской, Новосибирской и Тюменской областей. Кроме того, сюда же входят Республика Удмуртия вместе с Пермским и Алтайским краями.


Стоит отметить, что количество обращений в медорганизации не превышает уровня среднемноголетних значений. В общей сложности в России подтверждено 42 случая клещевого вирусного энцефалита, но в ряде эпизодов диагноз еще ожидает подтверждения, передает РИА "Новости".

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