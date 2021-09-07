Кузбасс оказался в лидерах по экспорту мучных изделий

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Первая половина 2021 года стала для Кузбасса плодотворной в сфере экспорта мучных изделий из шахтерского края в зарубежные страны.

По итогам за первый квартал текущего года Кемеровская область заняла лидирующую позицию в рейтинге экспорта мучных изделий.

– Кемеровская область стала лидером России по объему экспорта мучных кондитерских изделий за первое полугодие 2021 года, – сообщает ТАСС со ссылкой на Российский экспертный центр.

В общей сложности объем поставок увеличился на 14,7% и достиг отметки 44,1 млн долларов, а это более 30 тысяч тонн мучных кондитерских изделий (+11% за год).


При этом наибольшим спросом у потребителей за рубежом пользуются кузбасские вафли, печенье, пирожные и кексы, сушки и сухари. Главным импортером стал Казахстан (14 тысяч тонн). В Киргизию поставили 4,5 тысячи тонн, в Белоруссию – 4 тысячи тонн. Отмечается, что 85% от всего российского экспорта сладостей приходится на СНГ.

Да!
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