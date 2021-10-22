Кузбасс оказался регионом с одной из самых дешевых потребительских корзин

0
Фото:  

Специалисты Фонда развития гражданского общества на основе данный ЦБ и Росстата составили рейтинг регионов по уровню кредитного благополучия. В Кузбассе оказалась одна из самых дешевых потребительских корзин при средней зарплате населения в почти 50 тысяч рублей.

Рейтинг регионов по индексу кредитного благополучия составлялся на основе данных о том, сколько минимальных региональных потребительских корзин содержит часть среднемесячной зарплаты, освобожденной от кредитной нагрузки. По итогам исследования данных за первую половину 2021 года Кемеровская область заняла 24 место из 35.


Выяснилось, что население Кузбасса в среднем получает 48 052 рубля, без учета долговой нагрузки. При этом максимальные значения средней зарплаты зафиксировали в ЯНАО (143 тысячи рублей), на Чукотке (132 тысячи рублей) и в Магаданской области (118 тысяч рублей), минимальные - в Чечне (30 тысяч рублей), Дагестане (32,3 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарии (32,6 тысячи рублей).


По стоимости продовольственной корзины Кузбасс оказался в числе лидеров. Из приведенных в рейтинге регионов дешевле всего она оказалась в Липецкой (15,3 тысячи рублей), Астраханской (15,4 тысячи рублей) и Кемеровской областях (15,6 тысячи рублей). Самая дорогая корзина оказалась на Чукотке (29,5 тысячи рублей), Камчатке (26,7 тысячи рублей) и в Москве (25,1 тысячи рублей).


Таким образом, по соотношению двух показателей Кемеровская область оказалась на 24 месте. Первую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ, последнюю - ленинградская область, передают "Известия" со ссылкой на данные исследования.

Напомним, ранее редакция AVOKADO сообщала об очередном повышении цен на продовольственные товары.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30370

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined