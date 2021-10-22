Кузбасс оказался регионом с одной из самых дешевых потребительских корзин

Рейтинг регионов по индексу кредитного благополучия составлялся на основе данных о том, сколько минимальных региональных потребительских корзин содержит часть среднемесячной зарплаты, освобожденной от кредитной нагрузки. По итогам исследования данных за первую половину 2021 года Кемеровская область заняла 24 место из 35.

Выяснилось, что население Кузбасса в среднем получает 48 052 рубля, без учета долговой нагрузки. При этом максимальные значения средней зарплаты зафиксировали в ЯНАО (143 тысячи рублей), на Чукотке (132 тысячи рублей) и в Магаданской области (118 тысяч рублей), минимальные - в Чечне (30 тысяч рублей), Дагестане (32,3 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарии (32,6 тысячи рублей).

По стоимости продовольственной корзины Кузбасс оказался в числе лидеров. Из приведенных в рейтинге регионов дешевле всего она оказалась в Липецкой (15,3 тысячи рублей), Астраханской (15,4 тысячи рублей) и Кемеровской областях (15,6 тысячи рублей). Самая дорогая корзина оказалась на Чукотке (29,5 тысячи рублей), Камчатке (26,7 тысячи рублей) и в Москве (25,1 тысячи рублей).

Таким образом, по соотношению двух показателей Кемеровская область оказалась на 24 месте. Первую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ, последнюю - ленинградская область, передают "Известия" со ссылкой на данные исследования.