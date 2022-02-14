Кузбасс оказался 61-м в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

Согласно данным исследователей, Кузбасс набрал в прошлом году 42,729 балла из 100 возможных. Таким образом, регион расположился на 61 месте из 85 возможных.

Рейтинг по качеству жизни возглавила Москва с 81,352 балла, на втором месте расположился Санкт-Петербург с 80,241 балла, на третьем – Подмосковье с 75,858 балла. Замыкает рейтинг Тува с 19,105 балла, Карачаево-Черкесская Республика (25,542 балла) и ЕАО (28,940 балла), сообщается в исследовании РИА.

При расчете учитывался уровень доходова, занятость, жилищные условия, безопасность, экологические условия и другие показатели.