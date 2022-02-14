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Кузбасс оказался 61-м в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

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Кемеровская область оказалась на достаточно низких позициях рейтинга по качеству жизни среди субъектов России в 2021 году.

Согласно данным исследователей, Кузбасс набрал в прошлом году 42,729 балла из 100 возможных. Таким образом, регион расположился на 61 месте из 85 возможных.


Рейтинг по качеству жизни возглавила Москва с 81,352 балла, на втором месте расположился Санкт-Петербург с 80,241 балла, на третьем – Подмосковье с 75,858 балла. Замыкает рейтинг Тува с 19,105 балла, Карачаево-Черкесская Республика (25,542 балла) и ЕАО (28,940 балла), сообщается в исследовании РИА.


При расчете учитывался уровень доходова, занятость, жилищные условия, безопасность, экологические условия и другие показатели.

Да!
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