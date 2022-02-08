Кузбасс обогнал остальные регионы СФО по стоимости мороженого

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Статистики зафиксировали рекордный рост цен на холодное лакомство в Кемеровской области.

Согласно актуальным данным, средняя цена килограмма сливочного мороженого в Кузбассе составляет 640,9 рубля, а 70-граммовой порции – 57,7 рубля. При этом регион поставил рекорд и по приросту стоимости холодного десерта: 29,6%. Таким образом, Кемеровская область стала лидером среди регионов Сибирского федерального округа и по росту цен на мороженое, и по его стоимости.


По прогнозам, приведенным порталом "ФедералПресс", в 2022 году килограмм мороженого в Кузбассе подорожает до 769 рублей, а порция – до 69,2 рубля. Подорожание будет вызвано, в том числе, ростом цен на сахар и подсластители (на 11,6% в первое полугодие), а также на фруктово-ягодные наполнители (на 7,4%).


Ранее Кузбасс стал лидером в СФО по числу разводов. Область обогнала другие регионы Сибири по количеству смертей и преступлений. Кемерово оказался одним из самых дешевых городов в СФО для жизни.

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