Кузбасс обогнал остальные регионы СФО по стоимости мороженого

Согласно актуальным данным, средняя цена килограмма сливочного мороженого в Кузбассе составляет 640,9 рубля, а 70-граммовой порции – 57,7 рубля. При этом регион поставил рекорд и по приросту стоимости холодного десерта: 29,6%. Таким образом, Кемеровская область стала лидером среди регионов Сибирского федерального округа и по росту цен на мороженое, и по его стоимости.

По прогнозам, приведенным порталом "ФедералПресс", в 2022 году килограмм мороженого в Кузбассе подорожает до 769 рублей, а порция – до 69,2 рубля. Подорожание будет вызвано, в том числе, ростом цен на сахар и подсластители (на 11,6% в первое полугодие), а также на фруктово-ягодные наполнители (на 7,4%).

Ранее Кузбасс стал лидером в СФО по числу разводов. Область обогнала другие регионы Сибири по количеству смертей и преступлений. Кемерово оказался одним из самых дешевых городов в СФО для жизни.