Кузбасс обогнал другие российские регионы по абортам

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В Кемеровской области на 100 родов приходится 55 абортов, что значительно хуже среднего результата по стране.

В 2020 году в Кузбассе зарегистрировали 12 497 абортов, и показатель в пересчете на население оказался выше среднероссийского.

- Показатель Кузбасса хуже, чем российский, он составляет 20 прерываний беременности на 1 000 женщин фертильного возраста. В соотношении к родам - на 100 родов приходится 55 абортов, - рассказала акушер-гинеколог Ольга Шраер.

Так, в России за год сделали 523 360 абортов - это 15 прерываний на 1 000 женщин детородного возраста, а на 100 родов пришлось 36 абортов.

По словам Шраер, в Кузбассе часто прерывают беременность в связи с доступностью процедуры, в женской консультации любая женщина может провести фармаборт. Эксперт добавила, что статистика по Кузбассу больше приближена к реальности, и связала это с распространением частных клиник.

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