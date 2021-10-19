Кузбасс обновил свой рекорд по суточному числу заражений COVID-19

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Кузбассовцы продолжили активно заражаться коронавирусом. Наибольший суточный прирост за все время пандемии вновь увеличился.

По информации на 19 октября, за прошедший день число ковидных больных в Кузбассе выросло на 219 человек, пополнив общую статистику заражений до 60 362 случаев.

Кемерово-30, Междуреченск-28, Новокузнецк-25, Прокопьевск-20, Юрга-15, по 14-Белово и Мыски, Киселевск-13, по 7-Анжеро-Судженск и Гурьевский МР, Таштагольский МР-6, по 5-Ленинск-Кузнецкий, Осинники и Беловский МР, Юргинский МО-4, по 3-Тайга, Яйский МР и Яшкинский МР, по 2-Калтан, Краснобродский, Полысаево, Новокузнецкий МР и Топкинский МО, по 1-Березовский и Кемеровский МО, — говорится в правительственном telegram-канале о местах проживания новых заболевших.

Так, за последние сутки увеличилось и количество погибших, у которых на фоне инфицирования развилась пневмония (шестеро кузбассовцев). Смогли побороть болезнь и покинули медучреждения 193 человека за сутки (всего 57 679). Остаются на терапии еще 1 283 пациента, а 13 016 находятся на контроле врачей.

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