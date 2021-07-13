Кузбасс обновил исторический рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19

За минувшие сутки в Кузбассе коронавирусной инфекцией заразились еще 205 человек. Таким образом, регион побил собственный рекорд по количеству заболевших за 24 часа, который был установлен накануне. Лидерство по масштабам распространения коронавируса среди муниципалитетов сохраняют Кемерово, Новокузнецк и Междуреченск.

Кемерово - 40,

Новокузнецк - 37,

Междуреченск - 24,

Мыски - 17,

Осинники - 16,

Прокопьевск и Юрга - по 14,

Тайга - 11,

Калтан и Ленинск-Кузнецкий - по 6,

Белово - 4,

Новокузнецкий МР, Топкинский МО и Яшкинский МР - по 3,

Киселевск, Полысаево и Юргинский МО - по 2,

Анжеро-Судженск - 1.

Всего с начала пандемии коронавируса в Кемеровской области заразился 42 451 человек. Из них 39 757 граждан выздоровели, а 883 - скончались. При этом количество умерших за сутки также увеличилось.

В настоящее время продолжают получать лечение 1 811 пациентов, под наблюдением врачей находятся 10 386 человек.

Напомним, ранее власти Кузбасса раскрыли данные о вакцинации населения, а также о масштабах новой волны коронавируса.