Кусок дома упал на проходившего с внуком мужчину в кузбасском городе

Житель Ленинска-Кузнецкого в Сети распространил информацию, что жилой дом №33А на улице Григорченкова разрушается на глазах горожан. Кроме того, по словам автора поста, на днях он выходил с внуком из аварийного здания и ему "прилетело".

– Фото сегодняшнее, выходил из дома с внуком и мне прилетело, а если бы внуку? Обещаю, что следующий прилет зафиксирую как положено. И в актах УК при плановых осмотрах все в идеале. – указал интернет-пользователь.

Также он отметил, что ранее кузбассовцы уже жаловались мэру города на неудовлетворительное состояние защитного слоя кирпичной кладки. Однако чиновники заявили, что "все в хорошем состоянии" и никаких разрушений по документам не выявлено.

Судя по кадрам, фасад здания, действительно, может быть опасен для прохожих: из под облупленной штукатурки заметны "голые" кирпичи, а на земле лежат отпавшие от дома куски строительного покрытия.

В комментариях подписчики сообщества предложили мужчине зафиксировать полученные от обрушения травмы и с результатами идти в прокуратуру.