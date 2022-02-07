Кусок дома упал на проходившего с внуком мужчину в кузбасском городе

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В кузбасском городе мужчине, проходившему в компании внука мимо одного из домов, упал на голову кусок лепнины здания.

Житель Ленинска-Кузнецкого в Сети распространил информацию, что жилой дом №33А на улице Григорченкова разрушается на глазах горожан. Кроме того, по словам автора поста, на днях он выходил с внуком из аварийного здания и ему "прилетело".

Фото сегодняшнее, выходил из дома с внуком и мне прилетело, а если бы внуку? Обещаю, что следующий прилет зафиксирую как положено. И в актах УК при плановых осмотрах все в идеале. указал интернет-пользователь.

Также он отметил, что ранее кузбассовцы уже жаловались мэру города на неудовлетворительное состояние защитного слоя кирпичной кладки. Однако чиновники заявили, что "все в хорошем состоянии" и никаких разрушений по документам не выявлено.


Судя по кадрам, фасад здания, действительно, может быть опасен для прохожих: из под облупленной штукатурки заметны "голые" кирпичи, а на земле лежат отпавшие от дома куски строительного покрытия.


В комментариях подписчики сообщества предложили мужчине зафиксировать полученные от обрушения травмы и с результатами идти в прокуратуру.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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