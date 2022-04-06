Куски угля едва не стали причиной аварии на кузбасской трассе

Беловчанин в соцсетях пожаловался, что по пути с Новокузнецка домой наткнулся на дорогу, усыпанную крупными кусками угля. Из-за этого мужчина чуть не попал в аварию, однако урон машине нанес.

– Повредил бампер, – написал он.

Чтобы продолжить движение, автомобилисту пришлось убрать препятствие.

– Нужно было уголь собрать, дорогой нынче, – прокомментировал один из подписчиков.

Кузбассовец посоветовал другим водителям быть более аккуратными на дорогах.