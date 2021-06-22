На территории села Бурлаки, которое расположено в Прокопьевском районе, образовалась свалка из строительных отходов. Об этом свидетели сообщили на просторах Сети. При этом они уточнили, что мусор от снесенных бараков рабочие скинули на место "водопада" и пляж, куда ранее на отдых приезжали люди с ближних поселений и городов.

– В Прокопьевском районе, в селе Бурлаки, из места, которое два года назад, называлось "Водопадом" сделали элементарную свалку!!! Свезли туда снесенные бараки, все завалили и оставили, даже не разровняв хлам!!! – пояснила автор в подписи к посту.

В качестве подтверждения своих слов, женщина поделилась видеосъемкой с места событий. На записи можно заметить, что земли возле водоема заполонены отходами. Комментатор заверила, что содержимое куч – это то, что осталось от бараков после сноса.