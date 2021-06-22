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Куски барака на месте "водопада" в Прокопьевске возмутили отдыхающих

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Свалка из строительных материалов на месте прокопьевского "водопада" возмутила местных жителей на столько, что ситуацию с загрязнением территории у водоема они придали огласке в соцсетях.

На территории села Бурлаки, которое расположено в Прокопьевском районе, образовалась свалка из строительных отходов. Об этом свидетели сообщили на просторах Сети. При этом они уточнили, что мусор от снесенных бараков рабочие скинули на место "водопада" и пляж, куда ранее на отдых приезжали люди с ближних поселений и городов.

В Прокопьевском районе, в селе Бурлаки, из места, которое два года назад, называлось "Водопадом" сделали элементарную свалку!!! Свезли туда снесенные бараки, все завалили и оставили, даже не разровняв хлам!!! пояснила автор в подписи к посту.

В качестве подтверждения своих слов, женщина поделилась видеосъемкой с места событий. На записи можно заметить, что земли возле водоема заполонены отходами. Комментатор заверила, что содержимое куч это то, что осталось от бараков после сноса.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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