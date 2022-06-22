В социальных сетях прокопчане поделились видео, на которое попал момент нападения агрессивной собаки на девушку, которая переходила улицу в районе дома №48 на улице Обручева. Стоит отметить, что напротив девятиэтажного здания расположена школа для учащихся с ограниченными возможностями.

– <...> бегает бездомная собака и кусает людей. Она сейчас еще и ощенилась, – сказано в тексте публикации во "ВКонтакте".

При этом на кадрах отчетливо видно, что беспризорный пес сначала долго лаял на прохожую, а когда та решила скрыться от него бегством, то тот набросился на нее и опрокинул свою жертву на землю. Жители города потребовали, чтобы местные власти обратили внимание на ситуацию с агрессивными животными и в срочном порядке решили эту проблему.