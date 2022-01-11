Куриный помет нанес вред кузбасским почвам более чем на 22 млн рублей

0
Фото:  

Правоохранители выявили серьезное загрязнение земли отходами животноводства в поселке под Кемеровом.

Проверка, проведенная с участием специалистов регионального Россельхознадзора, показала, что сельскохозяйственные земли в поселке Ясногорский подверглись влиянию куриных фекалий. В результате окружающей среде был нанесен вред в размере 22 млн 89 тысяч рублей.

‒ "Установлено, что <...> на землях сельскохозяйственного назначения вблизи ООО "Кемеровская птицефабрика" размещены отходы животноводства (куриный помет), что привело к порче и загрязнению земель", ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ "Порча земли".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32465

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined