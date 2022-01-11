Куриный помет нанес вред кузбасским почвам более чем на 22 млн рублей

Проверка, проведенная с участием специалистов регионального Россельхознадзора, показала, что сельскохозяйственные земли в поселке Ясногорский подверглись влиянию куриных фекалий. В результате окружающей среде был нанесен вред в размере 22 млн 89 тысяч рублей.
‒ "Установлено, что <...> на землях сельскохозяйственного назначения вблизи ООО "Кемеровская птицефабрика" размещены отходы животноводства (куриный помет), что привело к порче и загрязнению земель", ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.
Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ "Порча земли".
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