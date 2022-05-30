Курильщик устроил пожар в новокузнецкой многоэтажке

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Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Новокузнецке. В качестве предварительной причины возгорания названа неосторожность при курении.

О пожаре на улице Звездова в Новокузнецке очевидцы сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу 29 мая в 17:26. На момент прибытия первого подразделения в подъезде панельной многоэтажки наблюдалось слабое задымление. Эвакуация жильцов не потребовалась.

В результате пожара в комнате квартиры на первом этаже обгорели мебель и вещи. Общая площадь пожара составила четыре метра квадратных, уточнили AVOKADO введомстве.

К тушению привлекались восемь человек и три единицы техники. Пламя удалось ликвидировать в 17:36. По предварительным данным, причина пожара – неосторожность при курении.

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