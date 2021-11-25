Курильщик устроил пожар в кемеровской пятиэтажке

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Волгоградская, 21, в областном центре поступило борцам с огнем накануне вечером около 20:32 по местному времени. Когда спасатели прибыли на указанный адрес, то заметили дым из окна квартиры на четвертом этаже.

– Огонь уничтожил мебель и вещи в комнате на площади три квадратных метра, – уточнили интернет-журналу AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

На ликвидацию пламени были направлены 29 пожарных и семь единиц спецтехники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Ранее стало известно, что два десятка пожарных тушили кровать в многоэтажке в Юрге.