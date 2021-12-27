Курильщик под ночь устроил пожар в кузбасском многоквартирном доме

Накануне, 26 декабря, около 22:51 по местному времени проживающие в пятиэтажном жилом строении на улице Обручева в Прокопьевске жители призвали на помощь борцов с огнем. Вскоре к месту ЧП прибыли пять человек и два автомобиля пожарных.

– На момент прибытия из окна на первом этаже шел дым. В результате в комнате сгорел матрас на площади 3 кв. метров, – пояснили AVOKADO в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Возгорание удалось ликвидировать уже в 22:58. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении, уточнили в пресс-службе ведомства.