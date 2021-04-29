Курильщик ночью устроил пожар в новокузнецкой многоэтажке

В четверг, 29 апреля, в 0:56 поступил сигнал о возгорании в пятиэтажном панельном доме на проспекте Советской Армии в Новокузнецке. На место выехали 11 пожарных. По их прибытии пламенем был объят балкон на втором этаже.

Самостоятельно смогли выбраться из горящего здания на улицу десять новокузнечан. По информации ГУ МЧС Кузбасса, предоставленной журналу Avoka.do, на балконе обгорели вещи б/у, деревянный оконный блок на площади да "квадрата". Еще на трех кв.м. обгорели вещи и мебель в комнате квартиры.

Пожарникам пришлось тушить пламя на четырех спецмашинах. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.