Курьер обворовал новокузнечанина в отместку за якобы хамское общение

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Доставщик еды в Новокузнецке похитил у клиента гаджеты. Свой поступок он объяснил желанием проучить заказчика, который общался с ним без должного уважения.

С заявлением о преступлении обратился в полицию 45-летний житель южной столицы Кузбасса. Он сообщил, что неизвестный украл у него планшет и мобильный телефон, общей стоимостью 16 500 рублей.


Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний новокузнечанин, работавший в службе доставки. Выяснилось, что он доставил потерпевшему продукты и затем похитил у него гаджеты.

– Мужчина дал признательные показания и пояснил, что преступление совершил, чтобы проучить заказчика за якобы хамское общение, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на пять лет.

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