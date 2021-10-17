Курьер обворовал новокузнечанина в отместку за якобы хамское общение

С заявлением о преступлении обратился в полицию 45-летний житель южной столицы Кузбасса. Он сообщил, что неизвестный украл у него планшет и мобильный телефон, общей стоимостью 16 500 рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний новокузнечанин, работавший в службе доставки. Выяснилось, что он доставил потерпевшему продукты и затем похитил у него гаджеты.

– Мужчина дал признательные показания и пояснил, что преступление совершил, чтобы проучить заказчика за якобы хамское общение, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на пять лет.