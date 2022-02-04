Курение привело к пожару в многоквартирном доме в Кузбассе

Сигнал о возгорании двухэтажного жилого дома в поселке Демьяновка поступил в ведомство глубокой ночью. На момент прибытия пожарных горела квартира, расположенная на втором этаже, а также крыша дома открытым пламенем.

– В результате в одной из квартир обгорели стены и мебель б/у на площади 82 метров квадратных, – сообщили в МЧС.

Ликвидировать возгорание удалось в 01:40 по местному времени силами 16 пожарных и пяти единиц спецтехники. Предварительная причина возникновения огня – неосторожность при курении.