Купивший дом на материнский капитал кузбассовец оставил своих детей без доли в нем

О нарушении действующего законодательства жителем южной столицы Кузбасса местным правоохранителям стало известно в ходе проверочных мероприятий.

- В ходе проверки выявлены нарушения федерального законодательства и жилищных прав трех несовершеннолетних детей (2005, 2007 и 2010 года рождения). Их отец приобрел за счет средств материнского (семейного) капитала ¾ доли в праве общей собственности на земельный участок и расположенный на нем жилой дом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Однако мужчина не совершил действий, которые его обязывает выполнить федеральное законодательство, и не оформил новую недвижимость в общую долевую собственность с детьми в те сроки, которые ему давались на это – 6 месяцев с момента, когда деньги были перечислены семье из Пенсионного фонда РФ.

Исходя из результатов проведенной проверки, прокурором района было принято решение о том, чтобы направить в суд исковое заявление с требованием о том, чтобы обязать новокузнечанина ликвидировать факт нарушения законодательства, то есть оформить общую долевую собственность на несовершеннолетних, определив размер каждой из долей.

Требования прокурора были удовлетворены новокузнецким судом, к текущему моменту судебное решение еще не было исполнено, за его выполнением следят сотрудники кузбасской прокуратуры.