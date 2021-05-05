Купивший дом на материнский капитал кузбассовец оставил своих детей без доли в нем

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Юные новокузнечане смогут получить в собственность часть жилища и земельного участка только после суда: их отец не посчитал нужным, разделять с ними жилье, приобретенное на деньги с государственной выплаты.

О нарушении действующего законодательства жителем южной столицы Кузбасса местным правоохранителям стало известно в ходе проверочных мероприятий.

- В ходе проверки выявлены нарушения федерального законодательства и жилищных прав трех несовершеннолетних детей (2005, 2007 и 2010 года рождения). Их отец приобрел за счет средств материнского (семейного) капитала ¾ доли в праве общей собственности на земельный участок и расположенный на нем жилой дом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Однако мужчина не совершил действий, которые его обязывает выполнить федеральное законодательство, и не оформил новую недвижимость в общую долевую собственность с детьми в те сроки, которые ему давались на это – 6 месяцев с момента, когда деньги были перечислены семье из Пенсионного фонда РФ.


Исходя из результатов проведенной проверки, прокурором района было принято решение о том, чтобы направить в суд исковое заявление с требованием о том, чтобы обязать новокузнечанина ликвидировать факт нарушения законодательства, то есть оформить общую долевую собственность на несовершеннолетних, определив размер каждой из долей.


Требования прокурора были удовлетворены новокузнецким судом, к текущему моменту судебное решение еще не было исполнено, за его выполнением следят сотрудники кузбасской прокуратуры.

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