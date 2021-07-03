Купившая сигареты на чужие деньги горожанка выступила фигурантом уголовного дела в Кузбассе

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Правоохранители в Междуреченске возбудили уголовное делопроизводство из-за того, что местная жительница воспользовалась чужим платежным средством. Женщине грозит тюремный срок.

К полицейским в Междуреченске поступило сообщение от 26-летней горожанки, которая сообщила, что некто списал с ее потерянной накануне карты более 2 тысяч рублей.


Разыскивая нашедшего платежное средство, под подозрение о его использовании попала 45-летняя местная жительница – женщина разыскала карту близ одной из торговых точек города, и использовала ее при расчете за покупку, совершенную в ближайшем табачном ларьке.


В этой связи в ее отношении было возбуждено уголовное дело о краже. Теперь ей грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.

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