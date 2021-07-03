Купившая сигареты на чужие деньги горожанка выступила фигурантом уголовного дела в Кузбассе

К полицейским в Междуреченске поступило сообщение от 26-летней горожанки, которая сообщила, что некто списал с ее потерянной накануне карты более 2 тысяч рублей.

Разыскивая нашедшего платежное средство, под подозрение о его использовании попала 45-летняя местная жительница – женщина разыскала карту близ одной из торговых точек города, и использовала ее при расчете за покупку, совершенную в ближайшем табачном ларьке.

В этой связи в ее отношении было возбуждено уголовное дело о краже. Теперь ей грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.