Купившая оценку студентка получила условный срок в Кузбассе

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20-летняя жительница города Осинники в Кемеровской области предстала перед судом накануне за совершение коррупционного преступления – девушка заплатила заведующей учебного отделения за получения удовлетворительной отметки.

По материалам дела, горожанка, будучи студенткой одного из техникумов Новокузнецка, в2020 году заплатила педагогу 22,5 тысячи рублей за помощь в получении оценки.


В итоге девушка, заплатившая за экзамен, была допущена к государственной итоговой аттестации, а позже ей выдали диплом о получении среднего профессионального образования. О произошедшем прознали сотрудники полиции, информация была передана в следственные органы.


В ходе расследования дела, возбужденного по описанному выше факту, обвиняемая не стала отрицать своей вины. Накануне его разобрали в суде, решением которого девушку признали виновной и в качестве наказания приговорили ее к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.


Также отмечается, что уголовное дело было возбуждено и в отношении завотделением. К текущему моменту его расследование продолжается.

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