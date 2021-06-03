Купившая оценку студентка получила условный срок в Кузбассе

По материалам дела, горожанка, будучи студенткой одного из техникумов Новокузнецка, в2020 году заплатила педагогу 22,5 тысячи рублей за помощь в получении оценки.

В итоге девушка, заплатившая за экзамен, была допущена к государственной итоговой аттестации, а позже ей выдали диплом о получении среднего профессионального образования. О произошедшем прознали сотрудники полиции, информация была передана в следственные органы.

В ходе расследования дела, возбужденного по описанному выше факту, обвиняемая не стала отрицать своей вины. Накануне его разобрали в суде, решением которого девушку признали виновной и в качестве наказания приговорили ее к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.

Также отмечается, что уголовное дело было возбуждено и в отношении завотделением. К текущему моменту его расследование продолжается.