Купавшийся в новокузнецком озере мужчина пропал в воде

Об инциденте, произошедшем вечером в среду, 9 июня, в Новокузнецке, рассказал градоначальник. По его словам, в Орджоникидзевском районе города компания нетрезвых горожан устроили небольшое застолье на берегу водоема, а позже они решили искупаться, однако один из погрузившихся в воду к друзьям уже не вернулся.

После происшествия, как уточнил градоначальник в эфире программы "Утро с мэром", водолазы искали мужчину всю ночь.

Предполагается, что мужчина может быть жив, а с места, где находилась его компания, он мог убежать. К негодованию властей приводит то, что большинство местных жителей привыкли плавать в местах, которые не были оборудованы для этого. Именно поэтому, как считает Кузнецов, трагические происшествия продолжают происходить на водоемах города.