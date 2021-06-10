Купавшийся в новокузнецком озере мужчина пропал в воде

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Горожанин бесследно исчез в южной столице Кузбасса во время купания. Нырнув, он больше не вернулся к компании своих друзей.

Об инциденте, произошедшем вечером в среду, 9 июня, в Новокузнецке, рассказал градоначальник. По его словам, в Орджоникидзевском районе города компания нетрезвых горожан устроили небольшое застолье на берегу водоема, а позже они решили искупаться, однако один из погрузившихся в воду к друзьям уже не вернулся.


После происшествия, как уточнил градоначальник в эфире программы "Утро с мэром", водолазы искали мужчину всю ночь.


Предполагается, что мужчина может быть жив, а с места, где находилась его компания, он мог убежать. К негодованию властей приводит то, что большинство местных жителей привыкли плавать в местах, которые не были оборудованы для этого. Именно поэтому, как считает Кузнецов, трагические происшествия продолжают происходить на водоемах города.

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