Купальный сезон стартовал в Новокузнецке

Известно, что купальный сезон в Новокузнецке был открыт 18 июня, а завершится он до 22 августа.

Так, к текущему моменту на всех официально открытых пляжных зонах и местах отдыха в городе начали дежурить матросы-спасатели, а также медики. Специалисты будут следить за ситуацией на воде c 10 часов утра до 10 часов вечера.

Пляжи были открыты в Орджоникидзевском районе – "Пурга", "Пурга-1", в Кузнецком районе – "Топольники-1", "Топольники-2", в Центральном районе – "Водный", "Черемушки" и "Левобережный", а также будут открыты места отдыха у воды "Топольники" и "Черемушки -1".