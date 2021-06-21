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Купальный сезон стартовал в Новокузнецке

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Жители и гости южной столицы Кузбасса официально cмогут поплавать в местных водоемах. Об этом сообщили в МБУ «Защита населения и территории» города.

Известно, что купальный сезон в Новокузнецке был открыт 18 июня, а завершится он до 22 августа.


Так, к текущему моменту на всех официально открытых пляжных зонах и местах отдыха в городе начали дежурить матросы-спасатели, а также медики. Специалисты будут следить за ситуацией на воде c 10 часов утра до 10 часов вечера.


Пляжи были открыты в Орджоникидзевском районе – "Пурга", "Пурга-1", в Кузнецком районе – "Топольники-1", "Топольники-2", в Центральном районе – "Водный", "Черемушки" и "Левобережный", а также будут открыты места отдыха у воды "Топольники" и "Черемушки -1".

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