Культурный объект исчез в Новокузнецке без ведома властей

О своем негодовании чиновник рассказал в ходе программы "Утром с мэром". Глава Новокузнецка на вопрос местного жителя об исчезновении стелы в Орджоникидзевском районе отметил, что о демонтаже объекта он осведомлен не был. Однако в скором времени на месте старого памятника должен появиться новый.

— Тот, кто ее убирал, должен был у меня спросить, но раз убрали, значит, она будет новая, — заключил градоначальник.

При этом в случае, если горожан по каким-либо причинам не устраивала стелла, то мэр предложил им поразмыслить над появлением нового культурного места на территории грода. Например, он рассказал о возможности развернуть сквер с памятником шахтерам. Правда от такой идеи граждане отказались.