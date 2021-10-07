Кучи мусора заполонили одну из кемеровских улиц

Видеозапись с комментариями от недовольной видом улицы в кузбасской столицы появились в сообществе в Сети. В ходе съемки жительница города показала землякам вид тротуара на пересечении улиц Угловой и Коммунистической.

– Не вывозят мусор на пересечении Угловой и Коммунистической. Скоро мусор будет и на дороге и на тротуаре, указала в подписи к публикации горожанка.

Из кадров следует, что отходы вывалились из мусорного бака и распространились по периметру всей пешеходной дорожки. Женщина отметила, что произошла такая ситуация из-за долгого отсутствия вывоза мусора.

Пользователи Сети для решения проблемы предложили проживающим на улице людям собраться вместе и "пинать" ответственных, побуждая их к активным действиям при помощи коллективных жалоб в администрацию.