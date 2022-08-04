Кучи мусора заполонили берег реки в кузбасском городе

Жительница Междуреченска пожаловалась в Сети на "нереальное свинство" подрастающего поколения, что забросало отходами берег местной реки. Женщина добавила, что рядом расположены две мусорные урны, однако молодежь до них не дошла.

– Как печально, что же творится с молодежью! Нереальное свинство. Причем кучи с мая все больше и больше, и ведь продолжают приезжать и отдыхать каждый вечер! Сидят , кайфуют у этой помойки на красивом берегу (пунктуация и орфограф. автора при. ред.), – следует из текста публикации во "ВКонтакте".

Она также предложила местным властям наказывать за подобное "рублем". Судя по кадрам, на участке образовалось сразу несколько мусорных куч. При этом свалку за отдыхающими принялся убирать ребенок.