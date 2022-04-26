Кучи мусора во дворе у Ледового дворца разозлили кемеровских пешеходов

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Фото:  

В городе Кемерово местные граждане негодуют из-за появления большого количества отходов в жилых дворах. Так, мусор заполонил территорию, расположенную возле нового Ледового дворца.

Жительница столицы Кузбасса разместила фотографии с территории от дома по проспекту Молодежному, 15Б и до арены на Молодежном, 7/2, чтобы привлечь внимание местного правительства к проблеме мусора на улицах.


Из сообщения на интернет-платформе "Кузбасс Онлайн" следует, что отходы "поглотили" всю аллею, что сильно тревожит местных граждан, вызывает у них негативные эмоции.

– Все в мусоре после зимы, картинка вызывает уныние. Просьба убрать мусор побыстре, – возмутилась горожанка.

Ответ последовал от администратор сервиса. По данным специалиста, жалоба передана в работу. Однако позже он указал, что на участке земли от дома до дворца произведена уборка силами территориального управления Заводского района.

Фото: Кузбасс Онлайн

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