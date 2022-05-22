Куча коробок под мостом разозлила кемеровских прохожих

Свое недовольство жители кузбасской столицы выразили на просторах Сети. Автор уточнил, что куча коробок разбросана в районе моста на Советском. При этом появились они там совсем не давно в субботу, 21 мая.

– Кому нибудь нужны коробочки? Кинули коробки под мост на Советском (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – написал он.

В комментариях к посту подписчики паблика во "ВКонтакте", где появилась публикации, поддержали возмущение горожанина и предложили наказывать распространителей мусора штрафами.