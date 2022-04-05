Жительница столицы Кузбасса разместила кадры практически открытого колодца по улице 8-я Цветочная.
Крышка на нем, как отметила подписчица паблика, будто "растаяла" с приходом весны.
– Бетонная крышка колодца растаяла, – написала кемеровчанка.
Местную жительницу беспокоит сей факт, так как из-за появившейся опасности, она боится отпускать детей на улицу. Это насторожило пользователей, которые посоветовали ей самостоятельно с соседями решить эту проблему и не держать детей "взаперти".
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово
Напомним, ранее кузбассовцы пожаловались на дырявый канализационный люк на пути к школе.
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