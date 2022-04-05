Крышка колодца "растаяла" вместе со снегом в одном из кемеровских дворов

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Кемеровчанка пожаловалась на появившуюся опасность из-за "растаявшей" крышки колодца.

Жительница столицы Кузбасса разместила кадры практически открытого колодца по улице 8-я Цветочная.


Крышка на нем, как отметила подписчица паблика, будто "растаяла" с приходом весны.

– Бетонная крышка колодца растаяла, – написала кемеровчанка.

Местную жительницу беспокоит сей факт, так как из-за появившейся опасности, она боится отпускать детей на улицу. Это насторожило пользователей, которые посоветовали ей самостоятельно с соседями решить эту проблему и не держать детей "взаперти".

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово


Напомним, ранее кузбассовцы пожаловались на дырявый канализационный люк на пути к школе.

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