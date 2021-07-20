Крыша жилого дома в Новокузнецке частично обвалилась из-за дождя

В ходе капитального ремонта в одной из квартир дома по улице Ленина в Новокузнецке обвалился потолок, о чем рассказали в соцсетях горожане. Автор сообщения считает, что ответственность за произошедшее лежит на компании, занимавшейся ремонтом крыши.

– Проверкой установлено, что кровля была открыта, подрядной организацией на доме проводился капитальный ремонт. Из-за обильных осадков вскрытые чердачные перекрытия намокли и обрушились, – сообщили в областной Госжилинспекции.

Также в ведомстве уточнили, что в настоящее время ведется проверка. Если по ее результатам будут выявлены нарушения, будет принято решение о привлечении к ответственности.