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Крыша шестиквартирного жилого дома загорелась в Кузбассе

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Ночью 30 декабря произошел пожар в доме на шесть квартир на улице Огородная, Мариинский округ. По предварительной информации, к возгоранию привело пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Сигнал о возгорании дома на улице Огородная в Мариинске поступил сегодня ночью, 30 декабря, в 02:42 по местному времени. Пожар удалось ликвидировать в 03:06. На момент прибытия первого подразделения крыша строения горела открытым пламенем.

– В результате сгорела крыша дома на площади 80 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, – рассказали AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

К тушению привлекались 14 специалистов и четыре единицы техники. По предварительным данным, огонь возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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