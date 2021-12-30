Крыша шестиквартирного жилого дома загорелась в Кузбассе

Сигнал о возгорании дома на улице Огородная в Мариинске поступил сегодня ночью, 30 декабря, в 02:42 по местному времени. Пожар удалось ликвидировать в 03:06. На момент прибытия первого подразделения крыша строения горела открытым пламенем.

– В результате сгорела крыша дома на площади 80 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, – рассказали AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

К тушению привлекались 14 специалистов и четыре единицы техники. По предварительным данным, огонь возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.