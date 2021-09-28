Крыша нового аэропорта в Кемерове дала течь

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Пользователи сети сообщили, что на полу нового терминала кемеровского аэропорта скапливаются лужи.

Накануне стало известно, что в аэропорту имени Алексея Леонова возникли технические недочеты, связанные со снегопадом, недавно прошедшим в столице Кузбасса. Пользователи социальных сетей заявляют, что через крышу в здание аэропорта попадает вода.

‒ Новый аэропорт им. Леонова с недоделками. Лампочки моргают по всему аэропорту, крыша протекает, стены окрашены как попало, ‒ сообщил в социальных сетях очевидец, заснявший происходящее на видео.

В Минтрансе сообщили, что в результате осадков в виде снега с дождем были выявлены локальные участки протечки кровли. ООО «МАК им. А. А. Леонова» проводит мероприятия по устранению недостатков и предотвращению подобных ситуаций.


Напомним, что новый терминал аэропорта в Кемерове открылся 23 мая этого года.

Фото: Instagram / kuzbass_news

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