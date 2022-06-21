Крыша кемеровской детской поликлиники не выдержала дождя

Кемеровчане сообщили в Сети о воде, стекающей с потолка тамбура в детской поликлинике, расположенной на проспекте Ленинградском, 16. Представители медучреждения раскрыли обстоятельства возникновения данной ситуации.
Инцидент произошел накануне, 20 июня, во время дождя. На место была направлена бригада для устранения протечек.
‒ В ходе исследования выяснено, что при обильных дождевых массах кровля входа в поликлинику не справляется из-за вертикальных швов оцинковки, ‒ гласит официальный ответ ГАУЗ ОДКБ.
Сегодня на объект направлена бригада кровельщиков. Им предстоит снять оцинковку, гидроизолировать швы и смонтировать их повторно. Ожидается, что проблема протекания дождевой воды в тамбур будет устранена в течение суток.
Ранее кемеровчане сняли на камеру хлынувшую с потолка медучреждения воду.
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