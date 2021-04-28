Кружащие в небе спецназовцы удивили кемеровчан

Событие произошло днем во вторник, 27 апреля, тогда пользователи социальных сетей засняли на камеру летающих в небе бойцов: те держались за трос, который был закреплен на летательном аппарате. Позже удалось установить, что в воздухе учения проводили спецназовцы.

– В Кемерове сотрудники СОБР провели тактико-специальное учение спецподразделений по десантированию посадочным и штурмовым способом, отработав навыки беспарашютного десантирования с вертолета Ми-8, – передает комментарий Росгвардии сайт VSE42.Ru.

Отмечается, что бойцы эвакуировались с земли особым способом. Так, несколько человек закреплялись на одном канате и поднимались в воздух. Подобный метод актуален в случае, если возникает необходимость быстро покинуть точку или если вертолету некуда садиться.