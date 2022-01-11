Крупный виртуальный концертный зал появится в Новокузнецке

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Жители и гости южной столицы Кузбасса в скором времени смогут посетить современный виртуальный концертный зал.

Виртуальный концертный зал появится в Доме творческих Союзов в Новокузнецке в текущем году. Власти города отметили, что в помещении за раз смогут разместиться 93 гостя.

Таким образом, в нашем городе будет реализован проект "Школа креативных индустрий". Здесь будут готовить специалистов IT-сферы для учреждений культуры Кузбасса, указали чиновники.

Стоит отметить, что благодаря новому проекту школьники, обучающиеся с 5 по 11-е классы, получат возможность развивать свои творческие навыки в звукорежиссуре, электронной музыке, фото- и видеопроизводстве, анимации и 3D-графике, дизайне, интерактивных цифровых технологиях VR и AR.

Курс обучения рассчитан на два года.

Да!
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