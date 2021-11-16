Крупный ТЦ в Новокузнецке запустит в здание посетителей без QR-кодов

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Представитель крупного ТРЦ в южной столице Кузбасса разрешили гражданам без QR-кодов о прохождении вакцинации и отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19 заходить в здание.

Представители крупного новокузнецкого ТРЦ "Планета" заявили, что будут запускать посетителей без QR-кодов и других документов, связанных с вакцинацией от COVID-19, но возможности таких граждан на территории объекта будут ограничены.

Согласно изменениям, внесенным 13 ноября 2021 года № 157-рг. в Распоряжение Губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 10 ноября 2021 года № 155-рг., посещение пункта вакцинации или аптеки в ТРЦ "Планета" возможно без предъявления QR-кода, заявили представители комплекса в соцсети.

При этом они указали, что на посещение кинотеатра введенные послабления не распространяются. Сам пункт вакцинации размещен на первом этаже ТЦ и принимает желающих без предварительной записи.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что крупный ТРЦ в Новокузнецке закрыл вход для граждан без QR-кодов. Кемеровский продуктовый рынок закрыл двери для посетителей без QR-кодов.

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