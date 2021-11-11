Крупный ТРЦ в Новокузнецке закрыл вход для граждан без QR-кодов

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Представители одного из самых крупных ТРЦ на территории южной столицы Кузбасса заявили, что не пустят антипрививочников в объект.

В пресс-службе торгово-развлекательного центра "Планета" в Новокузнецке сообщили, что граждане без QR-кодов о прохождении вакцинации от опасного вируса COVID-19 или справке о медицинском отводе от прививки зайти с понедельника, 15 ноября, в здание не смогут.


Однако антипрививочникам предложили предоставлять свежие ПЦР-тесты на китайский вирус с отрицательным результатом. Стоит уточнить, что исследование проводится платно, а его действие ограничено по времени ( не более 72 часов).


Таким образом, посещение ТРЦ возможно только при условии наличия одного из следующих документов:

  • QR-кода, подтверждающего получение завершенного курса вакцинации против COVID-19 не более 12 месяцев назад или факт перенесения указанного заболевания (в течение последних 6 месяцев);
  • сертификата о прививке (справки), выданного (-ой) военно-медицинской организацией;
    справки (медицинского заключения) медицинской организации, подтверждающей противопоказания к профилактической прививке против COVID-19;
  • отрицательного результата ПЦР-теста, выданного не позднее чем за 72 часа до даты посещения ТРЦ».

В случае, если человек не предоставит что-либо из вышеперечисленных бумаг, то внутрь здания его не запустят. Однако, новые ограничения не затронут посетителей младше 18 лет. Для несовершеннолетних вход остается свободным.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти рассказали новокузнечанам о развитии ситуации с эпидемией COVID-19.

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