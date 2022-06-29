Крупный тепличный комплекс за 7 млрд рублей появится в Кузбассе

В Кузбассе до 2026 года появится новый тепличный комплекс, где рабочие смогут целый год выращивать томаты и огурцы, о чем сообщили в Минсельхоз РФ. При этом по размерам он превзойдет сразу пять действующих в Кузбассе хозяйств, общая площадь которых составляет 28 га. Территориально объект будет размещен в городе Топки.

Предполагается, что при выходе на максимальную производственную мощность комплекс сможет производить около 20 000 тонн овощей в год. Что касается финансирования строительства теплицы, то все будет за счет инвестиций на сумму более 6,9 миллиарда рублей.

В региональном правительстве указали, что после реализации проекта самообеспеченность региона овощами поднимется с 45,5 до 54,1%.