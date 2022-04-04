Крупный срок грозит иностранцам за сбыт наркотиков в Кемерове

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Двое приезжих из Новосибирска прибыли в кузбасскую столицу ради сбыта тяжелых наркотических веществ.

Правоохранители задержали двоих мужчин после того, как получили сообщение о продаже наркотиков в Кемерове. Злоумышленниками оказались двое иностранцев, зарегистрированных в Новосибирске. Мужчины в возрасте 26 и 35 лет прибыли в кузбасскую столицу специально для сбыта запрещенных веществ. В их автомобиле Hyundai Solaris было обнаружено 150 полиэтиленовых свертков с белым веществом: героином и метадоном общей массой около 63 граммов. Также из салона машины правоохранители изъяли более 140 тысяч рублей, которые были получены злоумышленниками в качестве платы за распространение веществ.


В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.


Сейчас иностранцы помещены под стражу.

YouTube / ОПЕР ТВ

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