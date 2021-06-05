Крупный пожар в Рудничном районе Кемерова попал на камеру очевидцев

По данным ведомства, сигнал о возгорании на Сосновом бульваре в Рудничном районе города поступил накануне в 22:06. Прибывшие на место пожарные обнаружили горящие на открытой территории полипропиленовые трубы. В результате трубы обгорели на площади 50 квадратных метров. Помимо этого, пламенем оказались охвачены близлежащие кустарники. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.

В ГУ МЧС также добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.