Крупный пожар в Рудничном районе Кемерова попал на камеру очевидцев

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Накануне вечером в Кемерове произошло возгорание, попавшек на камеры местных жителей. В ГУ МЧС по Кузбассу журналу AVOKADO сообщили подробности.

По данным ведомства, сигнал о возгорании на Сосновом бульваре в Рудничном районе города поступил накануне в 22:06. Прибывшие на место пожарные обнаружили горящие на открытой территории полипропиленовые трубы. В результате трубы обгорели на площади 50 квадратных метров. Помимо этого, пламенем оказались охвачены близлежащие кустарники. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.


В ГУ МЧС также добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: Инцидент Кемерово

Да!
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