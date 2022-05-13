Крупный пожар уничтожил семь домов в кузбасском селе

По данным ГУ МЧС по Кузбассу, тревожный сигнал о ЧП в селе Байла в Тисульском муниципальном округе поступил в ведомство в 14:02 по местному времени. На тушение были направлены 27 человек и 10 единиц спецтехники.

На момент прибытия выяснилось, что огонь охватил строения сразу на двух улицах: Трактовая и Луговая

– Горели три дома на улице Трактовой, существовала угроза распространения пожара на соседние здания. В результате пожар уничтожил семь домов, – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Отмечается, что пять зданий были жилыми, а еще два нет. Полностью ликвидировать пожар удалось только к вечеру в 20:32, за это время он распространился на площади в 700 м². Причину произошедшего предстоит выяснить специалистам. Никто не пострадал.