Крупный пожар уничтожил несколько садовых участков в Новокузнецке

Минувшей ночью в 3:09 в садовом товариществе "Дружба" в Новокузнецком городском округе произошло ЧП, о чем узнали в ГУ МЧС по Кузбассу. Как оказалось, огонь охватил сразу три участка, на двух из которых находились садовые дома, а еще на одном хозяйственная постройка. К тушению привлекались 19 человек и пять автоцистерн.

– К прибытию пожарных на всех участках открытым пламенем горели строения, а один садовый дом прогорел на столько, что произошло обрушение его конструкций, – уточнили AVOKADO в экстренных службах.

Общая площадь пожара достигла 143 "квадрата", причина воспламенения до сих пор не установлена. Ликвидировать возгорание удалось только к 03:48. За подробностями по пострадавшим журналист AVOKADO обратился в Кемеровский областной центр медицины катастроф.