Крупный пожар уничтожил несколько садовых участков в Новокузнецке

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На юге Кузбасса поздней ночью вспыхнул пожар, который охватил сразу три садовых участка. Подробности о происшествии AVOKADO раскрыли в ГУ МЧС.

Минувшей ночью в 3:09 в садовом товариществе "Дружба" в Новокузнецком городском округе произошло ЧП, о чем узнали в ГУ МЧС по Кузбассу. Как оказалось, огонь охватил сразу три участка, на двух из которых находились садовые дома, а еще на одном хозяйственная постройка. К тушению привлекались 19 человек и пять автоцистерн.

К прибытию пожарных на всех участках открытым пламенем горели строения, а один садовый дом прогорел на столько, что произошло обрушение его конструкций, уточнили AVOKADO в экстренных службах.

Общая площадь пожара достигла 143 "квадрата", причина воспламенения до сих пор не установлена. Ликвидировать возгорание удалось только к 03:48. За подробностями по пострадавшим журналист AVOKADO обратился в Кемеровский областной центр медицины катастроф.

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