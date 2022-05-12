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Крупный пожар уничтожил частные владения в кузбасском селе

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В селе Безруково в Новокузнецком муниципальном районе огонь уничтожил частные владения сразу на нескольких участках. Пожар охватил более 180 квадратных метров.

Сигнал о пожаре на улице Коммунальная поступил диспетчеру глубокой ночью 12 мая в 3:28 по местному времени. На момент прибытия первого подразделения жилой дом и хозяйственные постройки горели открытым пламенем, огонь распространился и на соседние участки. Возгорание удалось ликвидировать в 4:21. В тушении участвовали 20 человек и шесть единицы техники.

В результате произошло частичное обрушение кровель. На другом адресе обгорела крыша жилого дома на площади два "квадрата", а также обгорели стены снаружи, сгорела деревянная обрешетка крыши хозпостройки и бани. Общая площадь 181 м², прокомментировали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Однако на этом разрушения не закончились. На другом адресе пламя испепелило обрешетку крыши гаража, автоприцеп, обрешетку крыши летней кухни, стены внутри и снаружи. Сгорела кровля бани и стены. Еще на одном участке сгорела крыша стайки, на четвертом обгорели стены стайки внутри и снаружи. Предварительная причина произошедшего – это неосторожное обращение с огнем


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что режим ЧС начал действовать в Кузбассе из-за пожаров

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