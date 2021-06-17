Крупный пожар с обрушением зданий под Кемеровом попал на видео

Сигнал о возгорании на частной территории поступил 16 июня в 16:42. На момент прибытия первой бригады пожарных открытым пламенем горели дом и хозяйственные постройки на улице Зеленая в поселке Березово. Самостоятельно эвакуировались пять человек.

В результате инцидента полностью обгорели стены дома, веранды, бани и хозяйственных построек. Также обгорели и обрушились их крыши. Помимо этого, от огня пострадала деревянная обрешетка крыши гаража, где в это время находился автомобиль Toyota 1990 годы выпуска, который полностью выгорел.

Всего к тушению привлекались 17 человек и 6 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.