Крупный пожар с обрушением зданий под Кемеровом попал на видео

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Накануне в поселке недалеко от Кемерова произошел пожар. Очевидцам удалось снять происходящее на камеру. В ГУ МЧС по региону редакции AVOKADO сообщили подробности.

Сигнал о возгорании на частной территории поступил 16 июня в 16:42. На момент прибытия первой бригады пожарных открытым пламенем горели дом и хозяйственные постройки на улице Зеленая в поселке Березово. Самостоятельно эвакуировались пять человек.


В результате инцидента полностью обгорели стены дома, веранды, бани и хозяйственных построек. Также обгорели и обрушились их крыши. Помимо этого, от огня пострадала деревянная обрешетка крыши гаража, где в это время находился автомобиль Toyota 1990 годы выпуска, который полностью выгорел.


Всего к тушению привлекались 17 человек и 6 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

Видео: Инцидент Кузбасс

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