Крупный пожар с обрушением произошел рано утром в Кузбассе

О происшествии на улице Боровая в поселке Кульчаны пожарные узнали в 4:03. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что частный садовый дом и хозпостройки были полностью объяты пламенем, что создало угрозу возгорания соседних зданий.

В ГУ МЧС Кузбасса рассказали Avoka.do, что в результате произошедшего полностью обрушилась кровля крыши. Как в доме, так и в строениях обрушилось потолочное перекрытие, обгорели стены. Общая площадь пожара составила 89 кв.м.

На место приезжали 17 пожарных на четырех автоцистернах. В ведомстве уточнили журналу, что обошлось без пострадавших. Предварительная причина — нарушение правил монтажа электрооборудования.