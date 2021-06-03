Крупный пожар с обрушением произошел под Кемеровом

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Рано утром недалеко от Кемерова загорелись несколько частных строений. Подробности инцидента журналисту интернет-журнала Avoka.do сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.

В социальных сетях распространилось видео, снятое одним из очевидцев. На кадрах был запечатлен утренний пожар, который произошел на улице Абызова в селе Березово Кемеровского района.


В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что на момент прибытия первого подразделения пожарных огнем уже была охвачена крыша дома на двух хозяев, а также две бани и сарай. При этом угроза возгорания сохранялась и для соседних строений. Самостоятельно эвакуировались в общей сложности семь человек, включая троих детей.


В результате инцидента полностью обгорели деревянная крыша дома, стены сарая и обеих бань. В последних строениях также произошло обрушение крыш. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.


Причина произошедшего устанавливается.

Видео: "Инцидент Кузбасс"

Да!
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