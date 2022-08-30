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Крупный пожар разгорелся в Ленинске-Кузнецком из-за неосторожности

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Люди допустили неосторожность при обращении с огнем, что привело к серьезным последствиям: на площади 90 "квадратов" разгорелся мощный пожар.

Накануне к ночи в 22:57 пожарные получили сигнал об огненном ЧП на территории Ленинска-Кузнецкого в строении на улице Гризодубовой, что уже давно никем не эксплуатируется. К прибытию на место девяти специалистов и трех автоцистерн одноэтажное здание горело открытым пламенем. Общая площадь пожара достигла 90 метров квадратных.

В результате обгорела обрешетка крыши и стены снаружи. Предварительно, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем, – сказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Ликвидировать огонь удалось в 23:17. О пострадавших не сообщается.

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