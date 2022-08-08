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Крупный пожар разгорелся ночью в кузбасском поселке

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Сегодня около 2:26 в одном из поселений в Кемеровской области разгорелся серьезный пожар. Подробности и ночном происшествии AVOKADO озвучили в экстренных службах региона.

Минувшей ночью в 2:26 диспетчеру ГУ МЧС по Кузбассу поступил тревожный сигнал о серьезном пожаре, что объял частный дом и хозяйственную постройку в поселке Лесной в Гурьевском округе. На тушение пламени были отправлены 15 спасателей и четыре автоцистерны.

На момент прибытия первого подразделения жилой дом горел открытым пламенем, также горела крыша хозяйственной постройки, прокомментировали в экстренных службах.

В результате огонь уничтожил деревянную обрешетку крыши жилого дома, также обгорели стены внутри и снаружи, а у хозяйственной постройки сгорела и обрушилась деревянная кровля, полностью выгорели стены. Локализовать неуемное пламя удалось в 2:51, а ликвидировать только в 2:59. Общая площадь достигла 96 метров квадратных.


Согласно предварительным сведениям, причина возникновения огня нарушение правил монтажа электрооборудования.

Да!
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