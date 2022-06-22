Крупный пожар разгорелся глубокой ночью в кузбасском городе

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После захода солнца в одном из городов Кузбасса произошел огненный инцидент. В ГУ МЧС журналисту AVOKADO сказали, что пламя бушевало на площади более 500 м².

В среду, 22 июня, в 3:59 в ГУ МЧС по Кемеровской области поступил сигнал о пожаре в частном нежилом строении на улице Олега Кошевого в городе Прокопьевск. На тушение огня выехали 15 человек на четырех автоцистернах. Когда они прибыли на место, то пламя полностью объяло крышу здания, которое состояло из нескольких боксов.

– В результате пожара в разной степени огнем повреждены три бокса, произошло обрушение обрешетки крыши. Общ площадь 560 "квадратов", – сказали AVOKADO в экстренных службах.

Обошлось без пострадавших, а вот причина воспламенения до сих пор не установлена. Ликвидировать пожар удалось под утро в 4:55.

Да!
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